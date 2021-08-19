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«Как у них с этим делом?» Игорь Марзалюк рассказал, как Запад борется с героизацией нацизма

19.08.2021 19:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в своей рубрике расскажет на примере Германии, как на Западе борются с героизацией нацизма и неонацизма.

Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как у них с этим делом?» Игорь Марзалюк рассказал, как Запад борется с героизацией нацизма

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусскую власть ее оппоненты в связи с усилением ответственности за популяризацию нацизма на законодательном уровне критикуют часто и очень страстно. Видят в этом не более и не менее, как наступление на гражданские права и свободы. А как истерят по поводу расширения перечня с запрещением нацистской и пронацистской символики и униформы, в том числе нацистских пособников Гитлера местного разлива. «Душители свободы», «Каратели» – что только не пишут, в чем только не упрекают.

«Как у них с этим делом?» Игорь Марзалюк рассказал, как Запад борется с героизацией нацизма

А как на цивилизованном Западе? Как у них с этим делом? Давайте рассмотрим пример современной Федеративной Республики Германии – ФРГ. Обратимся к аналитическим материалам МИД Российской Федерации. К их докладу, посвященному данной проблеме.

«Как у них с этим делом?» Игорь Марзалюк рассказал, как Запад борется с героизацией нацизма

В соответствии с основным законом (Конституцией ФРГ), официальный Берлин реализует политику, направленную на недопущение героизации нацизма и неонацизма. С учетом исторического прошлого страны героизация нацистского движения, отрицание либо оправдание военных преступлений нацистов и их союзников, а также попытки реанимации нацистской идеологии и теории расового превосходства в современных условиях считаются в ФРГ недопустимыми.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в своей рубрике расскажет на примере...
 
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