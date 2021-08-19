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«Как у них с этим делом?» Игорь Марзалюк рассказал, как Запад борется с героизацией нацизма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в своей рубрике расскажет на примере Германии, как на Западе борются с героизацией нацизма и неонацизма.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А как на цивилизованном Западе? Как у них с этим делом? Давайте рассмотрим пример современной Федеративной Республики Германии – ФРГ. Обратимся к аналитическим материалам МИД Российской Федерации. К их докладу, посвященному данной проблеме.
В соответствии с основным законом (Конституцией ФРГ), официальный Берлин реализует политику, направленную на недопущение героизации нацизма и неонацизма. С учетом исторического прошлого страны героизация нацистского движения, отрицание либо оправдание военных преступлений нацистов и их союзников, а также попытки реанимации нацистской идеологии и теории расового превосходства в современных условиях считаются в ФРГ недопустимыми.
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Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в своей рубрике расскажет на примере...
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