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Роберт Левандовски может покинуть Баварию

19.08.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий рассматривает возможность трансфера до 35 лет

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски может покинуть команду, пишет sportarena.by

Футболиста устраивает карьера в клубе, но он хотел бы перейти в другой топ-чемпионат до 35 лет.
Контракт поляка завершится в 2023 году. Бавария оценивает Левандовски в 100 миллионов фунтов (≈117 миллионов евро).

Роберт выступает в Мюнхене с 2014 года. В 331 матче Баварии он забил 297 мячей.

22 августа Бавария сыграет с Кельном во втором туре Бундеслиги.
 
 
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Нападающий рассматривает возможность трансфера до 35 лет
 
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