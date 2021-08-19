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Роберт Левандовски может покинуть Баварию
Источник материала: Партизан
Нападающий рассматривает возможность трансфера до 35 лет
Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски может покинуть команду,
Футболиста устраивает карьера в клубе, но он хотел бы перейти в другой топ-чемпионат до 35 лет.
Контракт поляка завершится в 2023 году. Бавария оценивает Левандовски в 100 миллионов фунтов (≈117 миллионов евро).
Роберт выступает в Мюнхене с 2014 года. В 331 матче Баварии он забил 297 мячей.
22 августа Бавария сыграет с Кельном во втором туре Бундеслиги.
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Нападающий рассматривает возможность трансфера до 35 лет
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