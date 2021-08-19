ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фигурантка дела Шеремета, врач Кузьменко заявила, что за ней следят

19.08.2021 19:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Если вдруг начну брать вину на себя – это вопль о помощи", - написала Юлия Кузьменко.

Фигурантка дела Шеремета, врач Кузьменко заявила, что за ней следят
Кузьменко (слева) заявила, что ее, Антоненко и Дугарь преследуют Фото: Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook
Одна из трех подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко заявила, что за ней и другими фигурантами, Яной Дугарь и Андреем Антоненко, следят. Об этом она написала в Facebook 18 августа.
"Ситуация неприятная: нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", – написала Кузьменко.

Медик не сообщила деталей, но подчеркнула, что у нее нет суицидальных настроений, ее машина в идеальном состоянии, она очень внимательный водитель и никаких проблем со здоровьем, включая психическое, у нее нет – это подтверждено психиатрической экспертизой. 

"В случае, если вдруг я начну брать вину за убийство Шеремета на себя — это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", – подытожила Кузьменко.

Дугарь сообщила, что за ней следят, в доме срабатывает сигнализация, "идет запугивание и давление на психологическое состояние", 6 августа. Она предположила, что давить на фигурантов дела могут те, "кто действительно знает причастных к убийству Шеремета или имеет отношение к этому".

Кузьменко тогда не исключала, что за ней также могут следить, но свидетельств этому не видела – ей только за несколько дней до того сменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Основатель сайта "Белорусский партизан" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если вдруг начну брать вину на себя – это вопль о помощи", - написала Юлия Кузьменко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлия Слуцкая и Сергей Ольшевский вышли на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by