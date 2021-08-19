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На свободу вышли фигуранты дела «Пресс-клуба»: Юлия и Петр Слуцкие, Сергей Ольшевский, Алла Шарко
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пока сообщается об освобождении четверых политзаключенных.
Момент встречи Юлии Слуцкой и ее дочери Александры у СИЗО на Володарского. Фото:
19 августа из СИЗО на Володарского в Минске были освобождены фигуранты дела «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко. Сообщается, что они вышли на свободу по помилованию.
Все они находились за решеткой с 22 декабря 2020 года.
По информации
Напомним, что руководители и сотрудники «Пресс-клуба»
Разгрому «Пресс-клуба» предшествовали заявления топ-чиновников. Так, глава МИД Владимир Макей тогда анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.
В свою очередь председатель КГБ Иван Тертель заявил, что власти проигрывают в информационном пространстве.
В июле «Пресс-клуб», как и многие другие белорусские НГО, был ликвидирован властями.
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Пока сообщается об освобождении четверых политзаключенных. Пока сообщается об освобождении Юлии и Петра Слуцких, Сергея Альшевского и Аллы Шарко.
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