ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На свободу вышли фигуранты дела «Пресс-клуба»: Юлия и Петр Слуцкие, Сергей Ольшевский, Алла Шарко

19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Пока сообщается об освобождении четверых политзаключенных.

На свободу вышли фигуранты дела «Пресс-клуба»: Юлия и Петр Слуцкие, Сергей Ольшевский, Алла Шарко

Момент встречи Юлии Слуцкой и ее дочери Александры у СИЗО на Володарского. Фото: Ira Kozlik, Facebook

19 августа из СИЗО на Володарского в Минске были освобождены фигуранты дела «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко. Сообщается, что они вышли на свободу по помилованию.

Все они находились за решеткой с 22 декабря 2020 года. 

По информации «Нашай Нівы», Ксения Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. Сейчас она — единственный фигурант дела «Пресс-клуба», который остается за решеткой. Ранее Луцкина 15 лет проработала на госТВ. Она собиралась создать альтернативный канал, когда ее задержали.

Напомним, что руководители и сотрудники «Пресс-клуба» были задержаны 23 декабря 2020-го. У них прошли обыски и допросы в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Разгрому «Пресс-клуба» предшествовали заявления топ-чиновников. Так, глава МИД Владимир Макей тогда анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.

В свою очередь председатель КГБ Иван Тертель заявил, что власти проигрывают в информационном пространстве.

В июле «Пресс-клуб», как и многие другие белорусские НГО, был ликвидирован властями.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока сообщается об освобождении четверых политзаключенных. Пока сообщается об освобождении Юлии и Петра Слуцких, Сергея Альшевского и Аллы Шарко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Роберт Левандовски может покинуть Баварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by