На свободу вышли фигуранты дела «Пресс-клуба»: Юлия и Петр Слуцкие, Сергей Ольшевский, Алла Шарко

Источник материала: Салiдарнасць

Пока сообщается об освобождении четверых политзаключенных.





Момент встречи Юлии Слуцкой и ее дочери Александры у СИЗО на Володарского. Фото: Ira Kozlik , Facebook

19 августа из СИЗО на Володарского в Минске были освобождены фигуранты дела «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко. Сообщается, что они вышли на свободу по помилованию.

Все они находились за решеткой с 22 декабря 2020 года.

Yulia Slutskaya, Piotr Slutski, and Siarhei Alsheuski from our team have been released!! While this is great news, the repressions continue. All the political prisoners have to be released immediately. pic.twitter.com/QN2GfMeHXi — Press Club Belarus (@pressclubby) August 19, 2021

По информации «Нашай Нівы» , Ксения Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. Сейчас она — единственный фигурант дела «Пресс-клуба», который остается за решеткой. Ранее Луцкина 15 лет проработала на госТВ. Она собиралась создать альтернативный канал, когда ее задержали.

Напомним, что руководители и сотрудники «Пресс-клуба» были задержаны 23 декабря 2020-го. У них прошли обыски и допросы в рамках уголовного дела по ст. 243 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Разгрому «Пресс-клуба» предшествовали заявления топ-чиновников. Так, глава МИД Владимир Макей тогда анонсировал, что в ответ на третий пакет санкций ЕС официальный Минск пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ.

В свою очередь председатель КГБ Иван Тертель заявил, что власти проигрывают в информационном пространстве.

В июле «Пресс-клуб», как и многие другие белорусские НГО, был ликвидирован властями.