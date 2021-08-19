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7 ужасных свиданий, на которых что-то пошло не так. Почитайте и никогда не делайте таких ошибок!
Источник материала: ОНТ
Оказывается, свидания не всегда бывают приятными. Пользователи Reddit поделились историями о худших свиданиях. На них обратил внимание
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Оказывается, свидания не всегда бывают приятными. Пользователи Reddit поделились историями о худших свиданиях. На них обратил внимание AdMe.ru. А мы выбрали 7 самых ярких....
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