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Хоккеисты сборной Беларуси узнали расписание своих матчей на групповом этапе ЧМ-2022

19.08.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси узнали расписание своих матчей на групповом этапе ЧМ-2022

Хоккеисты сборной Беларуси узнали расписание своих матчей на групповом этапе чемпионата мира 2022 года. 

Первую игру на турнире сборная проведёт 14 мая против команды Швеции, заключительная – 23 мая, соперниками будут хоккеисты из Великобритании. Также в группе выступят сборные США, Финляндии, Чехии, Норвегии и Латвии. Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Финляндии в двух городах – Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая следующего года.  

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Хоккеисты сборной Беларуси узнали расписание своих матчей на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.  Первую игру на турнире сборная проведёт 14 мая против...
 
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