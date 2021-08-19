Хоккеисты сборной Беларуси обыграли «Барыс» в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси одержали победу в первом спарринге против клуба КХЛ «Барыс».

Наша команда, которой впервые руководил Крэйг Вудкрофт, выиграла с минимальным перевесом – 2:1. Заброшенными шайбами у белорусов отличились нападающие Егор Шарангович и Артём Демков. В субботу сборная Беларуси и «Барыс» сыграют вновь. А уже 26 августа нашим хоккеистам в Братиславе предстоит провести первый поединок олимпийской квалификации против команды Польши. Также сборная Беларуси поспорит за единственную путёвку на Игры в Пекин с соперниками из Словакии и Австрии.

Подписывайтесь на нас в Telegram