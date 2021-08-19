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Хоккеисты сборной Беларуси обыграли «Барыс» в товарищеском матче

19.08.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли «Барыс» в товарищеском матче

Хоккеисты сборной Беларуси одержали победу в первом спарринге против клуба КХЛ «Барыс».

Наша команда, которой впервые руководил Крэйг Вудкрофт, выиграла с минимальным перевесом – 2:1. Заброшенными шайбами у белорусов отличились нападающие Егор Шарангович и Артём Демков. В субботу сборная Беларуси и «Барыс» сыграют вновь. А уже 26 августа нашим хоккеистам в Братиславе предстоит провести первый поединок олимпийской квалификации против команды Польши. Также сборная Беларуси поспорит за единственную путёвку на Игры в Пекин с соперниками из Словакии и Австрии.

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Хоккеисты сборной Беларуси одержали победу в первом спарринге против клуба КХЛ «Барыс». Наша команда, которой впервые руководил Крэйг Вудкрофт, выиграла с...
 
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