Талибы открыли огонь по протестующим

Источник материала: ОНТ

В День Независимости Афганистана в стране проходят многочисленные акции неповиновения талибам.

Символом народного сопротивления становится государственный флаг Афганистана, его протестующие развешивают по всему Кабулу, снимая талибскую символику. Боевики в ответ открывают огонь. Десятки человек ранены, есть погибшие. В столице начались массовые облавы, вооруженные группировки врываются в дома и увозят людей в неизвестном направлении. Мирные жители бегут к национальному аэропорту, в надежде покинуть страну. В ответ в них стреляют как талибы, так американские военнослужащие. В Афганистане – гуманитарная катастрофа. Около 18 миллионов человек остались без жилья, работы и средств к существованию. Талибы же сегодня заявили о полной победе над США, отметив то, что эта надменная империя повержена. Президент США Джо Байден по-прежнему отрицает свою вину за ситуацию в регионе. И до сих пор не понимает, каким образом талибы захватили власть.

Всё, чем смогли ответить американцы, – заблокировать «Талибану» доступ к активам Афганистана – почти на 10 миллиардов долларов. Поступление финансовой помощи от стран Евросоюза также прекращено. Всё это приводит к стремительному обесцениванию местной валюты. Манифестации с требованиями немедленно помочь жителям Афганистана сегодня прошли у стен британского парламента. Протестующие возлагают вину за происходящее в Кабуле на западных политиков.

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