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Талибы открыли огонь по протестующим

19.08.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Талибы открыли огонь по протестующим

В День Независимости Афганистана в стране проходят многочисленные акции неповиновения талибам. 

Символом народного сопротивления становится государственный флаг Афганистана, его протестующие развешивают по всему Кабулу, снимая талибскую символику. Боевики в ответ открывают огонь. Десятки человек ранены, есть погибшие. В столице начались массовые облавы, вооруженные группировки врываются в дома и увозят людей в неизвестном направлении. Мирные жители бегут к национальному аэропорту, в надежде покинуть страну. В ответ в них стреляют как талибы, так американские военнослужащие.  В Афганистане – гуманитарная катастрофа. Около 18 миллионов человек остались без жилья, работы и средств к существованию. Талибы же сегодня заявили о полной победе над США, отметив то, что эта надменная империя повержена. Президент США Джо Байден по-прежнему отрицает свою вину за ситуацию в регионе.  И до сих пор не понимает, каким образом талибы захватили власть. 

Всё, чем смогли ответить американцы,  заблокировать «Талибану» доступ к активам Афганистана – почти на 10 миллиардов долларов. Поступление финансовой помощи от стран Евросоюза также прекращено. Всё это приводит к стремительному обесцениванию местной валюты. Манифестации с требованиями немедленно помочь жителям Афганистана сегодня прошли у стен британского парламента. Протестующие возлагают вину за происходящее в Кабуле на западных политиков.  

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Теги: Курсы валют
 
 
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В День Независимости Афганистана в стране проходят многочисленные акции неповиновения талибам.  Символом народного сопротивления становится государственный...
 
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