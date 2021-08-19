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Пенсионер из Минского района распространял в соцсетях порнографию
Источник материала: ОНТ
Информация о том, что некто, зарегистрированный в соцсети на одном из сайтов, распространяет фото порнографического содержания, поступила сотрудникам отдела по противодействию торговле людьми Минского РУВД,
Подозреваемым оказался 67-летний пенсионер из Минского района. С 2014 года мужчина распространял в интернете порнографические изображения.
По месту его жительства в ходе осмотра изъяли ноутбук и мобильный телефон, в которых были порнографические файлы и переписки. Культурологическая экспертиза заключила, что распространенные мужчиной изображения относятся к материалам порнографического характера.
Подозреваемый рассказал, что фото публиковал в интернете для открытой демонстрации, чтобы заинтересовать потенциальных единомышленников для дальнейшего интимного общения.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.
Фото: БЕЛТА
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Информация о том, что некто, зарегистрированный в соцсети на одном из сайтов, распространяет фото порнографического содержания, поступила сотрудникам отдела по...
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