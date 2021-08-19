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3 минуты – и борщ готов! Свеклу можно вкусно тушить и закатывать в банки! Рецепт из деревни – съедается моментально!

19.08.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 минуты – и борщ готов! Свеклу можно вкусно тушить и закатывать в банки! Рецепт из деревни – съедается моментально!

Родственники из деревни в Стародорожском районе закатывают тушеную свеклу в банки. Зимой они открывают банку и просто добавляют содержимое в кипящую воду или бульон. 3 минуты – и борщ готов! Сохраняются ароматы всех летних овощей! К тому же, вот так, вкусно, но в меньшем количестве, можно просто тушить свеклу на обед.

Как готовить – на 10 банок по 0,5 л: 3 кг свеклы и 2 кг моркови натрите на крупной терке. 2 кг капусты и 1 кг лука мелко нарежьте. Все овощи можно измельчать и в кухонном комбайне. Налейте в глубокую разогретую сковороду немного растительного масла, добавьте примерно стакан воды, выложите свеклу и потушите ее, пока она не станет мягкой. Также подготовьте морковь и капусту. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте 0,5 л томатного соуса и подержите на огне около 5 мин. 

В большую кастрюлю выложите тушеные овощи – свеклу, морковь, капусту, обжаренный лук. Добавьте 70 г уксуса, 5 ст. л. сахара, 3 ст. л. соли. Перемешайте и накладывайте в банки. Закатайте крышки и поставьте банки стерилизоваться в широкую кастрюлю с кипятком на 10-15 минут. Остудите и уберите на хранение.


Фото: depositphotos.com

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Родственники из деревни в Стародорожском районе закатывают тушеную свеклу в банки. Зимой они открывают банку и просто добавляют содержимое в кипящую воду или...
 
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