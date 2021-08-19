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Премьер-министры Беларуси и России обсудили сотрудничество двух стран
Источник материала: ОНТ
Актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России обсудили главы правительств двух стран. Роман Головченко и Михаил Мишустин встретились в Кыргызстане, где сегодня начал работу Евразийский межправительственных совет.
Акцент – на экономике. Речь в основном о торговых правилах для стран-участниц. Суммы таможенных пошлин, сближение тарифов, сокращение изъятий и ограничений, дорожные карты для транспортных перевозок. Заявлено, что с главами делегаций встретится президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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Актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России обсудили главы правительств двух стран. Роман Головченко и Михаил Мишустин встретились в Кыргызстане, где...
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