Премьер-министры Беларуси и России обсудили сотрудничество двух стран

Источник материала: ОНТ

Актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России обсудили главы правительств двух стран. Роман Головченко и Михаил Мишустин встретились в Кыргызстане, где сегодня начал работу Евразийский межправительственных совет.

Акцент – на экономике. Речь в основном о торговых правилах для стран-участниц. Суммы таможенных пошлин, сближение тарифов, сокращение изъятий и ограничений, дорожные карты для транспортных перевозок. Заявлено, что с главами делегаций встретится президент Кыргызстана Садыр Жапаров.





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