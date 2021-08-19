Девушка обедала возле старого дерева, но вдруг поняла, что за ней наблюдают. Никогда не догадаетесь, кто это был!

Источник материала: ОНТ

Историю о неожиданной встрече девушки во время обеда опубликовал ridus.ru .

Келси Панда из Квинсленда в Австралия решила пообедать в одиночестве и тишине – она села возле старого дерева, покрытого лишайником, и вдруг поняла, что за ней наблюдают.

Восемь крошечных глаз паука-охотника, который сидел на дереве, смотрели за обедом девушки.

Паук-охотник – мастер маскировки, он почти слился с корой дерева. Если бы паук не зашевелился, то увидеть его было бы невозможно.





Такие членистоногие питаются разными насекомыми и охотятся на свою добычу, паутину они не используют.

Известно, что некоторые австралийцы не избавляются от пауков-охотников, даже если те живут в их доме, потому что членистоногие помогают бороться с ядовитыми насекомыми и садовыми вредителями. Пауки-охотники кусаются, только если их спровоцировать. Их укус может вызвать небольшую боль, воспаление и тошноту.

Келси не испугалась паука – она сделала несколько фото и продолжила обедать.

Фото: facebook.com

Главное фото: depositphotos.com

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