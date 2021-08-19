|
Девушка обедала возле старого дерева, но вдруг поняла, что за ней наблюдают. Никогда не догадаетесь, кто это был!
Источник материала: ОНТ
Историю о неожиданной встрече девушки во время обеда опубликовал
Келси Панда из Квинсленда в Австралия решила пообедать в одиночестве и тишине – она села возле старого дерева, покрытого лишайником, и вдруг поняла, что за ней наблюдают.
Восемь крошечных глаз паука-охотника, который сидел на дереве, смотрели за обедом девушки.
Паук-охотник – мастер маскировки, он почти слился с корой дерева. Если бы паук не зашевелился, то увидеть его было бы невозможно.
Такие членистоногие питаются разными насекомыми и охотятся на свою добычу, паутину они не используют.
Известно, что некоторые австралийцы не избавляются от пауков-охотников, даже если те живут в их доме, потому что членистоногие помогают бороться с ядовитыми насекомыми и садовыми вредителями. Пауки-охотники кусаются, только если их спровоцировать. Их укус может вызвать небольшую боль, воспаление и тошноту.
Келси не испугалась паука – она сделала несколько фото и продолжила обедать.
Фото:
Главное фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка обедала возле старого дерева, но вдруг поняла, что за ней наблюдают. Никогда не догадаетесь, кто это был!
Историю о неожиданной встрече девушки во время обеда опубликовал ridus.ru. Келси Панда из Квинсленда в Австралия решила пообедать в одиночестве и тишине – она села...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)