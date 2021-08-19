ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тепло, но с дождями. Прогноз погоды на пятницу

19.08.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тепло, но с дождями. Прогноз погоды на пятницу

В ближайшие дни в нашей стране сохранится умеренное тепло, но без дождей не обойдется. Понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придётся. 

Погоду продолжит определять область высокого атмосферного давления, лишь днем по западу  скажется влияние неустойчивых влажных воздушных масс с северо-запада Европы. Местами ожидаются дожди и грозы. 

Переменная облачность. Без осадков, лишь днем по западу страны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится. 

Утром от +14°C по западу до +16°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на  3-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров будут на отметках  от +20°C по Гродненской области до +25°C по Гомельской.  К вечеру – от +17°C в северных районах до +21°C в южных. 

В субботу погодные условия будет определять атмосферный фронт с Западной Европы. Он принесет ночью по западу, а утром и днем на большую часть страны кратковременные дожди. Большая вероятность гроз. Облачно с прояснениями. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +8…+15°C, днем +18…+25°C, по юго-востоку до +27°C. В воскресенье с ростом атмосферного давления дождей станет меньше, но на пару градусов похолодает. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни в нашей стране сохранится умеренное тепло, но без дождей не обойдется. Понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придётся.  Погоду продолжит...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси ввели обязательную охрану для дерево- нефтеперерабатывающих, мебельных и химических производств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by