Тепло, но с дождями. Прогноз погоды на пятницу

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни в нашей стране сохранится умеренное тепло, но без дождей не обойдется. Понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придётся.

Погоду продолжит определять область высокого атмосферного давления, лишь днем по западу скажется влияние неустойчивых влажных воздушных масс с северо-запада Европы. Местами ожидаются дожди и грозы.

Переменная облачность. Без осадков, лишь днем по западу страны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-западный, западный умеренный. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром от +14°C по западу до +16°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров будут на отметках от +20°C по Гродненской области до +25°C по Гомельской. К вечеру – от +17°C в северных районах до +21°C в южных.

В субботу погодные условия будет определять атмосферный фронт с Западной Европы. Он принесет ночью по западу, а утром и днем на большую часть страны кратковременные дожди. Большая вероятность гроз. Облачно с прояснениями. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +8…+15°C, днем +18…+25°C, по юго-востоку до +27°C. В воскресенье с ростом атмосферного давления дождей станет меньше, но на пару градусов похолодает.

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