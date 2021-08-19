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Дневник «Мисс Беларусь 2020». Работа со стилистами, портретные снимки и фото в купальниках
Источник материала: ОНТ
Все девушки обожают фотографироваться – и наши конкурсантки не исключение.
Настоящий подарок для красавиц – профессиональная фотосессия и работа с лучшими стилистами. Кроме портретных снимков, красавиц ждут фото в купальниках.
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Все девушки обожают фотографироваться – и наши конкурсантки не исключение. Настоящий подарок для красавиц – профессиональная фотосессия и работа с лучшими...
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