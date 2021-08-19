|
Прием граждан в Совете Республики провел председатель комиссии по законодательству и госстроительству
Источник материала: ОНТ
С просьбой о помощи. Очередной прием граждан прошел в Совете Республики – такая форма общения с властью остается очень востребованной.
Прием провел председатель комиссии по законодательству и госстроительству Сергей Сивец, отсюда и круг проблем, с которыми пришли люди.
Жилищные и земельные споры в топе, они же с юридической точки зрения самые сложные, и как раз они в большей степени затрагивают судьбы людей. К примеру, пенсионерка из Волковыска, доверившись родственникам, подписала договор дарения на квартиру. Вот уже почти 30 лет пытается восстановить справедливость и вернуть имущество.
Для многих личный прием дает надежду, ведь за плечами десятки инстанций и обращений.
В свою очередь, от сенаторов – обещание разобраться, ведь у таких вопросов не только многолетние истории, а, как следствие, большой объем документов, в который еще предстоит погрузиться.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием граждан в Совете Республики провел председатель комиссии по законодательству и госстроительству
С просьбой о помощи. Очередной прием граждан прошел в Совете Республики – такая форма общения с властью остается очень востребованной. Прием провел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)