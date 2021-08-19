Прием граждан в Совете Республики провел председатель комиссии по законодательству и госстроительству

Источник материала: ОНТ

С просьбой о помощи. Очередной прием граждан прошел в Совете Республики – такая форма общения с властью остается очень востребованной.



Прием провел председатель комиссии по законодательству и госстроительству Сергей Сивец, отсюда и круг проблем, с которыми пришли люди.

Жилищные и земельные споры в топе, они же с юридической точки зрения самые сложные, и как раз они в большей степени затрагивают судьбы людей. К примеру, пенсионерка из Волковыска, доверившись родственникам, подписала договор дарения на квартиру. Вот уже почти 30 лет пытается восстановить справедливость и вернуть имущество.

Для многих личный прием дает надежду, ведь за плечами десятки инстанций и обращений.

В свою очередь, от сенаторов – обещание разобраться, ведь у таких вопросов не только многолетние истории, а, как следствие, большой объем документов, в который еще предстоит погрузиться.

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