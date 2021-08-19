Собака танцевала от радости, когда увидела любимую еду! Интересно, откуда она знает такие движения? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с танцующей собакой опубликовал ridus.ru .

В ролике пес увидел любимое лакомство – косточку – и начал танцевать от радости – поднимать передние лапки, вилять хвостом и крутить головой. Без улыбки смотреть на такие зажигательные пляски невозможно!





Танец собаки сразил наповал пользователей соцсетей: «Какая милая дрыгающаяся веточка», «Шикарный танец!», «Просто лучший танцор!», «За такое исполнение я бы ему все вкусняшки мира отдала», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram