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Собака танцевала от радости, когда увидела любимую еду! Интересно, откуда она знает такие движения? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с танцующей собакой опубликовал
В ролике пес увидел любимое лакомство – косточку – и начал танцевать от радости – поднимать передние лапки, вилять хвостом и крутить головой. Без улыбки смотреть на такие зажигательные пляски невозможно!
Танец собаки сразил наповал пользователей соцсетей: «Какая милая дрыгающаяся веточка», «Шикарный танец!», «Просто лучший танцор!», «За такое исполнение я бы ему все вкусняшки мира отдала», – писали комментаторы.
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Собака танцевала от радости, когда увидела любимую еду! Интересно, откуда она знает такие движения? (ВИДЕО)
Видео с танцующей собакой опубликовал ridus.ru. В ролике пес увидел любимое лакомство – косточку – и начал танцевать от радости – поднимать передние лапки, вилять...
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