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Задержанных сотрудников БелаПАН признали политзаключенными
Источник материала: Навiны
Напомним, директор и главред Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, экс-директор Дмитрий Новожилов задержаны после обысков 18 августа. Они в ИВС на Окрестина.
СК
По данным правозащитников на 19 августа, в Беларуси 636 политзаключенных.
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Напомним, директор и главред Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, экс-директор Дмитрий Новожилов задержаны после обысков 18 августа. Они в ИВС на Окрестина.
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