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Задержанных сотрудников БелаПАН признали политзаключенными

19.08.2021 20:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Напомним, директор и главред Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, экс-директор Дмитрий Новожилов задержаны после обысков 18 августа. Они в ИВС на Окрестина.

Задержанных сотрудников БелаПАН признали политзаключенными
На фото слева направо: Ирина Левшина, Екатерина Боева, Дмитрий Новожилов

СК заявил, что все трое — подозреваемые по уголовной статье (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

По данным правозащитников на 19 августа, в Беларуси 636 политзаключенных.

 
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Напомним, директор и главред Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, экс-директор Дмитрий Новожилов задержаны после обысков 18 августа. Они в ИВС на Окрестина.
 
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