Задержанных сотрудников БелаПАН признали политзаключенными

Напомним, директор и главред Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева, экс-директор Дмитрий Новожилов задержаны после обысков 18 августа. Они в ИВС на Окрестина.



На фото слева направо: Ирина Левшина, Екатерина Боева, Дмитрий Новожилов

СК заявил , что все трое — подозреваемые по уголовной статье (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

По данным правозащитников на 19 августа, в Беларуси 636 политзаключенных.