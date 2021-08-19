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Госпогранкомитет Беларуси опроверг обвинения Литвы в нарушении границы
19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Госпогранкомитет Беларуси опроверг сообщение о нарушении пограничниками литовской границы. И заявил, что на видео, которое предоставила Литва, нет объективных свидетельств незаконного пересечения, передает «МИР 24».
По версии литовских пограничников и МИДа, 12 белорусских офицеров пытались выдворить 35 мигрантов в Литву и нарушили границу. Белорусские пограничники заявили, что пытались остановить незаконный переход беженцев на территорию Беларуси и перекрыли им дорогу. Таким образом, предотвратили нарушение границы.
Миграционный кризис в Литве начался еще в мае. Тогда Госпогранкомитет Беларуси заявил о выросшем числе нелегальных мигрантов. Количество задержанных увеличилось более чем в 17 раз. Делимитацию границы страны провели еще в 2000-е годы.
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По версии литовских пограничников и МИДа, 12 белорусских офицеров пытались выдворить 35 мигрантов в Литву и нарушили границу.
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