Госпогранкомитет Беларуси опроверг обвинения Литвы в нарушении границы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госпогранкомитет Беларуси опроверг сообщение о нарушении пограничниками литовской границы. И заявил, что на видео, которое предоставила Литва, нет объективных свидетельств незаконного пересечения, передает «МИР 24».

По версии литовских пограничников и МИДа, 12 белорусских офицеров пытались выдворить 35 мигрантов в Литву и нарушили границу. Белорусские пограничники заявили, что пытались остановить незаконный переход беженцев на территорию Беларуси и перекрыли им дорогу. Таким образом, предотвратили нарушение границы.

«С нашей стороны нарушения государственной границы не было и не могло быть. После выполнения наших действий сотрудники охраны границы Литовской республики прекратили применение физической силы по отношению к беженцам и перевезли их в тыл на территорию Литовской республики», – заявил офицер Лидского пограничного отряда Василий Семенчуков.

Миграционный кризис в Литве начался еще в мае. Тогда Госпогранкомитет Беларуси заявил о выросшем числе нелегальных мигрантов. Количество задержанных увеличилось более чем в 17 раз. Делимитацию границы страны провели еще в 2000-е годы.