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Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы же содержим пенсионеров. Когда-то же нас кто-то будет содержать. Поэтому они у нас и так небогатые. Их обижать нельзя.
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Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром...
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