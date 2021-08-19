ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя»

19.08.2021 20:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уплата налогов – это дело святое. Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах – США и других. Преступление номер один – это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий.

Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьёзное дело, это государство, миллионы людей

Мы же содержим пенсионеров. Когда-то же нас кто-то будет содержать. Поэтому они у нас и так небогатые. Их обижать нельзя.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром...
 
Новости дня
Новости разные
 
Затрыманых супрацоўнікаў БелаПАН прызналі палітвязьнямі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by