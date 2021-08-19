Правозащитник: в Беларуси грядут кардинальные изменения. О причинах «журналистской порки»

Об этом корреспонденту «Политринга» заявил правозащитник Андрей Бондаренко, комментируя вчерашние обыски у сотрудников БелаПАН.





«Было бы наивно полагать, что деятельность БелаПАН останется вне поля зрения властей. По крайней мере, после тотальной зачистки всей независимой медийной сферы, шансы на то, что кому-то позволят работать в “свободном полете”, оставались ниже статпогрешности. Сегодня абсолютно очевидно, что власть приняла принципиальное решение максимально зачистить информационное пространство и избавиться от “раздражающих факторов”. Поэтому вопрос, а дойдет ли дело до БелаПАН, не стоял в принципе», - обозначил свою позицию правозащитник.













По мнению Бондаренко, в ситуации с обысками у журналистов наибольший интерес представляют причины, которые побудили руководство Беларуси «пройтись каленым железом репрессий по прозрачному стеклу белорусских СМИ».

«Если анализировать предыдущий опыт внутренних “разборок” на медийном рынке Беларуси, то градус накала никогда еще не был настолько высоким. Фактически, в стране не остается ни одного более-менее значимого СМИ, что в век глобального Интернета хоть и не оставляет беларусов без информации, но практически полностью исключает обсуждение острых проблем внутри страны. Это первый аргумент, которым руководствовались власти – нет журналистов, нет проблем! Понятно, что проблемы никуда не денутся, но общественный резонанс уже не позволит дожимать чиновников на местах и “раскачивать” общество», - отметил Бондаренко.





В качестве второй проблемы, из которой власть извлекла достаточно уроков, которые им преподали в 2020 году, правозащитник назвал «раскачку».

«Другим способом заставить независимых журналистов о чем-то не писать – нереально. Да и невозможно. Остается только проверенный способ выжженного поля. И это далеко не отечественное ноу-хау. Опыт СССР и Китая, к примеру, яркое тому доказательство. Если даже где-то и будут всплывать “чудотворства” чиновников, то доверие источнику всегда будет под вопросом. Что-то вроде судебного принципа “слово против слова”», - добавил он.

Последний довод столь беспрецедентной для Беларуси «журналистской порки»» Бондаренко напрямую связывает с операцией «преемник», о которой в завуалированной форме говорил Лукашенко на «Большом разговоре …» и интеграционными процессами с Россией.





«Это сугубо мое личное мнение, но я практически уверен, что массовое уничтожение независимой прессы – четкий знак тому, что в ближайшее время произойдут кардинальные изменения как во внутренней, так и во внешней политике, о которых очень важно вещать “или хорошо, или никак”. Шило в мешке, конечно, не утаишь, но отрегулировать тональность новостей таким способом вполне по силам», - констатировал он.











