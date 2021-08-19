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Александр Лукашенко: ни один волос с предпринимателя, который честно работает, упасть не должен

19.08.2021 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: ни один волос с предпринимателя, который честно работает, упасть не должен

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательствомКогда-то я их сюда приглашал и обещал им. Все, о чем мы договоримся, на основании закона мы будем свято соблюдать. Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать.

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Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром...
 
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