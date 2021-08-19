Назарбаев считает необходимым пригласить в ЕАЭС Узбекистан и Таджикистан

"Нам надо укреплять ЕАЭС, надо, чтобы другие были здесь, наши соседи", - сказал Назарбаев в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Нур-Султане в четверг.





"Узбекистан", - сказал Мишустин на слова Назарбаева.