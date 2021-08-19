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Назарбаев считает необходимым пригласить в ЕАЭС Узбекистан и Таджикистан

19.08.2021 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый президент Казахстана, почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев считает необходимым укреплять Организацию путем увеличения числа ее участников.

"Нам надо укреплять ЕАЭС, надо, чтобы другие были здесь, наши соседи", - сказал Назарбаев в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Нур-Султане в четверг.

"Узбекистан", - сказал Мишустин на слова Назарбаева.
"Узбекистан и Таджикистан. Они должны быть. Еще с туркменами надо поработать, я всегда это говорю", - ответил Назарбаев. Его цитирует interfax.by
 
 
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Первый президент Казахстана, почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев считает необходимым укреплять Организацию путем увеличения числа ее участников.
 
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