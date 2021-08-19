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Нефть подешевела до трехмесячного минимума

19.08.2021 21:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стоимость нефтяных фьючерсов упала до 66 долларов за баррель, потеряв примерно 3,5% за сутки.

Нефть подешевела до трехмесячного минимума
Фото: Statoil

Мировые цены на нефть упали на торгах в четверг, 19 августа, до минимума с мая. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE опускалась на 3,4%  до 65,9 доллара за баррель.

Нефть марки WTI дешевела на 3,7% до 62,8 доллара за баррель.

Напомним, добыча нефти странами-участницами ОПЕК по итогам июля выросла на 640 тысяч баррелей в сутки и составив 26,66 млн баррелей в сутки.

 
 
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Стоимость нефтяных фьючерсов упала до 66 долларов за баррель, потеряв примерно 3,5% за сутки.
 
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