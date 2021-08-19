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«Люди осознают, что они делают, и шли на это сознательно». Председатель КГК о том, как чаще всего совершаются налоговые преступления

19.08.2021 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди осознают, что они делают, и шли на это сознательно». Председатель КГК о том, как чаще всего совершаются налоговые преступления

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:
Комитет государственного контроля достаточно часто бывает в медийном пространстве. Но вот я буквально перед совещанием спросил, сколько жалоб было подано на наше решение о взыскании налогов – а мы занимаемся именно этим – за все это время была подана одна жалоба. Это говорит о том (и это подтверждают наши мероприятия), что люди осознают, что они делают, и шли на это сознательно. И в добровольном порядке уплачивают те суммы, которые мы предъявляем.

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Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром...
 
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