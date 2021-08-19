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Водитель «Вольво» наехал на пенсионера на минском проспекте Машерова

19.08.2021 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 19 августа ДТП произошло на пр. Машерова: водитель наехал на пенсионера, переходившего дорогу на зеленый свет, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Водитель «Вольво» наехал на пенсионера на минском проспекте Машерова
Фото: ГАИ

Согласно предварительной информации, около 14:15 водитель, находясь за рулем автомобиля «Вольво», двигался по улице Кропоткина и во время поворота на пр. Машерова наехал на 70-летнего пенсионера.

Пострадавшего госпитализировали.

 
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Днем 19 августа ДТП произошло на пр. Машерова: водитель наехал на пенсионера, переходившего дорогу на зеленый свет, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
 
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