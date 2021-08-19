|
Водитель «Вольво» наехал на пенсионера на минском проспекте Машерова
Источник материала: Навiны
Днем 19 августа ДТП произошло на пр. Машерова: водитель наехал на пенсионера, переходившего дорогу на зеленый свет, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Согласно предварительной информации, около 14:15 водитель, находясь за рулем автомобиля «Вольво», двигался по улице Кропоткина и во время поворота на пр. Машерова наехал на 70-летнего пенсионера.
Пострадавшего госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 19 августа ДТП произошло на пр. Машерова: водитель наехал на пенсионера, переходившего дорогу на зеленый свет, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)