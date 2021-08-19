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Троих сотрудников БелаПАН признали политическими заключенными

19.08.2021 21:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Троих сотрудников БелаПАН признали политическими заключенными
Ирина Левшина, Екатерина Боева, Дмитрий Новожилов
Правозащитники признали политзаключенными троих сотрудников информационного агентства БелаПАН, задержанных 18 августа, пишет правозащитный сайт "Вясна".

Ирине Левшиной, бывшему директору Дмитрию Новожилову и бухгалтеру Екатерине Боевой инкриминируют ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).
 
 
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Их обвиняют в организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.
 
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