ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Чаты и сайты взрываются». Бывший мэр Минска прокомментировал речь Президента по налоговой сфере

19.08.2021 21:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чаты и сайты взрываются». Бывший мэр Минска прокомментировал речь Президента по налоговой сфере

Николай Ладутько, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Сегодняшние слова Президента, обращенные к бизнесу Республики Беларусь, международному бизнесу, полностью соответствуют его политике на протяжении всех десятилетий, которыми он управляет нашей страной. Давайте немного посчитаем: не успеет какая ситуация возникнуть с компанией по неуплате налогов, чаты и сайты взрываются. Все информационное пространство гремит: «Ай-ай-ай, ой-ой-ой, ущемляют, нагнетают, зажимают, не дают жить и работать». Ну а теперь с другой стороны посмотрим: только в Минске, наверное, почти 15 тысяч юридических лиц частной формы собственности.

Читайте также:

Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьёзное дело, это государство, миллионы людей

«Люди осознают, что они делают, и шли на это сознательно». Председатель КГК о том, как чаще всего совершаются налоговые преступления

Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ніхто не павінен бачыць нашых сьлёз», — маці непаўналетняга палітвязьня Максіма Шатохіна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by