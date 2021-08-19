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«Чаты и сайты взрываются». Бывший мэр Минска прокомментировал речь Президента по налоговой сфере
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Ладутько, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
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Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром...
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