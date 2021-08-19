|
Троих сотрудников БелаПАН признали политическими заключенными
Источник материала: Партизан
Правозащитники признали политзаключенными троих сотрудников информационного агентства БелаПАН, задержанных 18 августа,
Ирина Левшина, Екатерина Боева, Дмитрий Новожилов
Ирине Левшиной, бывшему директору Дмитрию Новожилову и бухгалтеру Екатерине Боевой инкриминируют ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники признали политзаключенными троих сотрудников информационного агентства БелаПАН, задержанных 18 августа, пишет правозащитный сайт "Вясна".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)