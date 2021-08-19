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Троих сотрудников БелаПАН признали политическими заключенными

19.08.2021 21:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники признали политзаключенными троих сотрудников информационного агентства БелаПАН, задержанных 18 августа, пишет правозащитный сайт "Вясна".


Ирина Левшина, Екатерина Боева, Дмитрий Новожилов


Ирине Левшиной, бывшему директору Дмитрию Новожилову и бухгалтеру Екатерине Боевой инкриминируют ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).
 
 
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Правозащитники признали политзаключенными троих сотрудников информационного агентства БелаПАН, задержанных 18 августа, пишет правозащитный сайт "Вясна".
 
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