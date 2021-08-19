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Светлана Тихановская: «Мы не допустим торга судьбами политзаключенных»
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская. Фото: АР
— Вы знаете, что в последнее время у режима стали появляться разговоры о «помиловании» политзаключенных. Им предлагают покаяться и признать свою вину в обмен на амнистию, — цитирует Светлану Тихановскую ее пресс-служба. — Кто-то примет это предложение, кто-то откажется — это личный выбор каждого. Выход любого невиновного человека — это хорошая новость, и мы не имеем права оценивать такое решение.
По словам Тихановской, «наша задача – не дать поверить себе и целому миру, что выпустить несколько человек — это уже решение кризиса и диалог с народом».
— Наша задача — освободить всех заключенных по политическим мотивам. Это даже не 630 человек из списков правозащитников — это тысячи людей, без вины задержанных и осужденных. Мы не допустим торга их судьбами. Мы не допустим имитации выхода из кризиса, ведь мы знаем, как выглядит настоящий выход из него: это свобода всем невиновным и новые выборы. И у нашей команды уже готовы решения, как провести реабилитацию и организовать прозрачные выборы за 60 дней, — заявила политик.
Тихановская призвала белорусов «не дать себя обмануть»:
— Мы уже прошли долгий путь к свободе — и сможем дойти до победы только вместе, с единой позицией. Даже если выйдут десятки, сотни людей, за решеткой остаются тысячи — и мы не пойдем на компромиссы, не допустим никаких сделок с режимом, не поведемся на иллюзию освобождения.
Тихановская напомнила, что домашняя химия, подписка о невыезде, домашний арест или любая ограничительная мера — это не свобода.
— Пока человек полностью не реабилитирован, он все еще заложник. В заложниках его родители и дети, коллеги и друзья, которых заставляют молчать, шантажируя его арестом. Пока все невинные люди не вышли из тюрьмы — это торг, а не перемены.
Напомним, что 19 августа из СИЗО-1 на Володарского в Минске вышли основательница Belarus Press Club Юлия Слуцкая и ее сын Петр Слуцкий, сотрудники «Пресс-клуба» Сергей Ольшевский и Алла Шарко. Сообщается, что они вышли по помилованию.
В СИЗО остаются Ксения Луцкина и Денис Соколовский, оба ранее работали на государственных телеканалах. По данным «Нашай Нівы» Луцкина отказалась подписывать прошение о помиловании.
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Реакция на освобождение сотрудников «Пресс-клуба».
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