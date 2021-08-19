«Западу о нас не дадут забыть». Как победа «Талибана» повлияет на ситуацию в Беларуси?

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«Ситуацию в Афганистане можно назвать уходящей темой»





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«Я знаком с тезисом, что ситуация в Афганистане вынудит Россию и США сотрудничать, соответственно они могут начать сотрудничать по другим вопросам, в том числе по белорусскому. Но сотрудничество Штатов и России по отдельным сферам и так присутствовало. Теперь у Москвы появляются прямые контакты с «Талибаном», поэтому вопрос, возникнет ли вообще повестка на этот счет в российско-американских отношениях», – сказал Казакевич.

«Также не соглашусь с ним. Ситуация в Афганистане – это другой трек, другой регион. Это вопрос безопасности для других стран. Кроме того, ситуацию в Афганистане можно назвать уходящей темой. Это не ситуация 2001 года, когда американцы пришли туда и эта тема забила всю внешнеполитическую повестку дня. Сейчас наоборот американцы уходят оттуда и если не начнется экстраординарных действий со стороны талибов, если они сдержат обещание по спокойному трансферу власти, то ситуация в Афганистане будет уходить на второй план. К тому же США не заинтересованы в том, чтобы эта тема оставалась в информационной повестке, т.к. произошло их внешнеполитическое поражение», – считает Казакевич.

«Интерес к кризису в нашей стране будет прежде всего определяться тем, что будет происходить внутри Беларуси (как дальше будут продолжаться репрессии) и по периметру ее границы (как будет развиваться кризис с нелегальными мигрантами)».

«Белорусский кризис находится под боком у Евросоюза и НАТО. О нем не дадут забыть Западу»





Фото: ucpb.org

«На самом деле большой проблемы для Запада со стороны Афганистана я не вижу – скорее это Россия и Китай должны больше заботиться о случившимся. России нужно думать о том, чтобы эта зараза не полезла на север, в страны Средней Азии, откуда и до Российской Федерации рукой подать», – сказал Марголин.

«Думаю, не забудет. Белорусский кризис находится под боком у Евросоюза и НАТО. О нем не дадут забыть Западу страны Балтии и Польша: нелегальные мигранты и белорусская контрабанда, скорее всего, никуда не денутся. Думаю, наши власти еще что-нибудь придумают, чтобы не дать забыть о себе Европе. А Афганистан находится далеко. Пока даже нет серьезных оснований предполагать, что оттуда потянутся толпы мигрантов в Европу. По поступающей информации все пограничные переходы заняты талибами и они не дадут людям толпами покидать Афганистан», – полагает Марголин.

«Предпосылки есть, потому что Запад беспокоит ситуация в Беларуси. Там понимают, что санкции будут иметь эффект, но процесс этот не быстрый, поэтому желали бы вовлечь Россию в решение проблемы. Если Москве понадобится что-то от Запада (например, смягчение санкции в отношении ее самой), то вполне возможно, что Кремль сможет предложить помощь в решении белорусской проблемы», – не исключает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Западу о нас не дадут забыть». Как победа «Талибана» повлияет на ситуацию в Беларуси? Есть ли хоть какие-то предпосылки для сближения позиций России и Запада по белорусскому вопросу?

15 августа талибы захватили Афганистан. Прежнее правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» заверили международное сообщество, что намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.В мире пребывают в шоке от стремительного развития событий. Американское военное командование заявило, что при работе над сценариями развития событий в Афганистане не получало от специалистов никаких предупреждений о том, что движение «Талибан» может столь быстро одержать победу над афганской армией. Никто в Пентагоне не был осведомлен о том, что подобный коллапс может произойти всего за 11 дней.поинтересовался у экспертов: как события в Афганистане могут повлиять на отношение Запада и России к белорусскому кризису?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что yе видит механизмов, как ситуация в Афганистане могла бы серьезно повлиять на белорусский кризис.По его мнению, диалог по Беларуси между Россией и Западом возможен только в том случае, «если будет взята установка на разрядку именно в нашем регионе». Это подразумевает и украинский вопрос, и последнее ухудшение отношений между Россией и Западом из-за ситуации с Навальным и в целом из-за нарушений прав человека.Еще один расхожий тезис: из-за ситуации в Афганистане Запад «забудет» о белорусском кризисе. Разделяет ли его политолог?Политолог подчеркнул:Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что не разделяет мнение, что в связи с событиями в Афганистане более насущным станет стремление Запада и России договориться между собой.Другими словами, он пока не видит вариантов, как события в Афганистане могут существенно отразиться на Беларуси.Не забудет ли Запад о кризисе в нашей стране из-за перехода власти к «Талибану»?Есть ли хоть какие-то предпосылки для сближения позиций РФ и Запада по белорусскому вопросу?