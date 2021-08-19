Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского оставили в заключении

Шестой фигурант дела «Пресс-клуба» Денис Соколовский не вышел на свободу вместе с коллегами Юлией и Петром Слуцкими, Аллой Шарко, Сергеем Ольшевским.





Теперь, когда помиловали четверых фигурантов, судить будут только Ксению Луцкину и Дениса Соколовского.

Денис ушел с БТ после президентских выборов, он был не согласен с политикой телекомпании.