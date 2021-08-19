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Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского оставили в заключении

19.08.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шестой фигурант дела «Пресс-клуба» Денис Соколовский не вышел на свободу вместе с коллегами Юлией и Петром Слуцкими, Аллой Шарко, Сергеем Ольшевским.

Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского оставили в заключении

Теперь, когда помиловали четверых фигурантов, судить будут только Ксению Луцкину и Дениса Соколовского. 

Денис ушел с БТ после президентских выборов, он был не согласен с политикой телекомпании.

 
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Шестой фигурант дела «Пресс-клуба» Денис Соколовский не вышел на свободу вместе с коллегами Юлией и Петром Слуцкими, Аллой Шарко, Сергеем Ольшевским.
 
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