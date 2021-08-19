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Бывшего оператора БТ Дениса Соколовского оставили в заключении
Источник материала: Навiны
Шестой фигурант дела «Пресс-клуба» Денис Соколовский не вышел на свободу вместе с коллегами Юлией и Петром Слуцкими, Аллой Шарко, Сергеем Ольшевским.
Теперь, когда
Денис ушел с БТ после президентских выборов, он был не согласен с политикой телекомпании.
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Шестой фигурант дела «Пресс-клуба» Денис Соколовский не вышел на свободу вместе с коллегами Юлией и Петром Слуцкими, Аллой Шарко, Сергеем Ольшевским.
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