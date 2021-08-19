Тихановская пообещала не допустить имитации выхода из кризиса

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала освобождение четырех сотрудников «Пресс-клуба».



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«Сегодняшнее возвращение домой Юлии Слуцкой, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского стало большой радостью для всех нас. Конечно, вы знаете, что в последнее время у режима стали появляться разговоры о "помиловании" политзаключенных. Им предлагают покаяться и признать свою вину в обмен на амнистию. Кто-то примет это предложение, кто-то откажется — это личный выбор каждого. Выход любого невиновного человека — это хорошая новость, и мы не имеем права оценивать такое решение», — сказала политик.

«Но мы должны помнить, что наша задача — не дать поверить себе и целому миру, что выпустить несколько человек — это уже решение кризиса и диалог с народом. Наша задача — освободить всех заключенных по политическим мотивам. Это даже не 630 человек из списков правозащитников – это тысячи людей, без вины задержанных и осужденных. Мы не допустим торга их судьбами. Мы не допустим имитации выхода из кризиса, ведь мы знаем, как выглядит настоящий выход из него: это свобода всем невиновным и новые выборы. И у нашей команды уже готовы решения, как провести реабилитацию и организовать прозрачные выборы за 60 дней», — продолжила она.

«Пока все невинные люди не вышли из тюрьмы — это торг, а не перемены. Ведь то, что происходит в нашей родной стране — это террор, а у него не бывает оттепели», — заключила Тихановская.