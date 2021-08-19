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Тихановская пообещала не допустить имитации выхода из кризиса
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала освобождение четырех сотрудников «Пресс-клуба».
«Сегодняшнее
«Но мы должны помнить, что наша задача — не дать поверить себе и целому миру, что выпустить несколько человек — это уже решение кризиса и диалог с народом. Наша задача — освободить всех заключенных по политическим мотивам. Это даже не 630 человек из списков правозащитников – это тысячи людей, без вины задержанных и осужденных. Мы не допустим торга их судьбами. Мы не допустим имитации выхода из кризиса, ведь мы знаем, как выглядит настоящий выход из него: это свобода всем невиновным и новые выборы. И у нашей команды уже готовы решения, как провести реабилитацию и организовать прозрачные выборы за 60 дней», — продолжила она.
«Пока все невинные люди не вышли из тюрьмы — это торг, а не перемены. Ведь то, что происходит в нашей родной стране — это террор, а у него не бывает оттепели», — заключила Тихановская.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала освобождение четырех сотрудников «Пресс-клуба».
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