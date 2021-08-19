Лукашенко: обратите внимание на политику Китая. Мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику

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Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром по налогам и сборам и председателем Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важных посылов встречи – любой бизнесмен, который претендует на политическую карьеру, должен прежде всего соблюдать закон. А самое главное – не дать в обиду честный бизнес.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В рабочем кабинете главы государства – руководители сразу двух ключевых ведомств, министр по налогам и сборам и глава госконтроля. Тема касается каждого – наполняемость бюджета. Прозрачные схемы налогообложения и честные зарплаты.
За первое полугодие в бюджет налоговая служба собрала более 15 миллиардов рублей. Даже план перевыполнила. И в этом году сработала в лучшем темпе, чем в прошлом. Не вдаваясь в скучные и сухие подробности, государственный кошелек по сравнению с 2020-м стал толще на 480 миллионов рублей. В этом году налоговики более тщательно стали бороться с «серыми» зарплатами. Причем бороться не штрафами, а превентивными методами.
Мерило для каждого бизнесмена – совесть. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того. Это строки из «Второзакония». По подобному принципу живет весь арабский мир. В самых успешных странах Востока именно по такому принципу и ведут свой бизнес богачи. Это становится государственной политикой и для крупнейшей экономики мира. Может, в этом и есть залог процветания?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кстати, в том числе требование Лукашенко – не обижать простых работников – всколыхнуло протестные настроения у некоторых толстосумов. Речь не о мести, речь о законах.
Недавно государственные СМИ рассказывали о финансовых махинациях среди независимых медиа. У некоторых сотрудников в предвыборный период зарплаты порой доходили до десятков тысяч долларов. Деньги хранить приходилось в коробках с собачьим кормом. Причинно-следственные связи участия в координации мятежа устанавливают компетентные органы. А вот госконтроль стоит на страже бюджета.
Но любое дело, связанное с неуплатой налогов, сейчас обрастает политическими фейками. Так удобно бессовестно пытаться уходить от ответственности. Политика и бизнес – вещи разные – подчеркивает Президент. И ответственность за неуплату налогов – ничего личного, это закон.
С конца июня в Беларусь за зарплаты в конверте введена уголовная ответственность. Это мера инициирована госконтролем. Причем привлекать будут исключительно за умышленные действия и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов – 1 тысяча базовых величин, для страховых взносов – 2,5 тысячи базовых величин. В денежном эквиваленте это 29 тысяч рублей или более 72 тысяч рублей соответственно. Но нам далеко до мировых норм ответственности, хотя лазейки для серых схем закрыты.
Причем такая ответственность не ради наказания нанимателей. А для того, чтобы вы получали нормальную зарплату, а затем и достойную пенсию. И белорусы это понимают. Уже 150 человек пожаловались подопечным Герасимова на зарплаты в конвертах. Поэтому лучше всего финансовые просчеты устранять с налоговиками. На сегодняшней встрече Президент несколько раз подчеркнет: за каждый упавший волос с головы честных предпринимателей чиновники отвечают лично.
Преференции честному бизнесу – это государственная политика. А с 2009 года заметно упростились требования. Лишь за последние годы количество проверок сократилось в восемь раз. Сегодня прозвучал очередной сигнал главы государства честным предпринимателям: работайте, бизнесмены.
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Онлайн-декларации, личные кабинеты. Общение налоговиков с бизнесменами – теперь это высокие технологии. Но за цифрой главное – сохранить чуткое отношение к людям дела. Кто-то обязательно покритикует: Лукашенко заигрывает с бизнесом. А честный бизнес просто продолжит честно работать.
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Лукашенко: обратите внимание на политику Китая. Мудрые китайцы, богатейшая страна. А мы всегда проводили эту политику
Новости Беларуси. Зарплаты в конвертах, защита финансового рынка и комфортные условия для налогоплательщиков. 19 августа глава государства встретился с министром...
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