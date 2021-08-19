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«Элементы держатся в строжайшей тайне». Рота почётного караула готовится к фестивалю «Спасская башня» в Москве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня» прогремит 27 августа в Москве. На брусчатке военные оркестры из 14 стран. Белорусы в их числе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четкие и синхронные удары армейских каблуков слышны далеко за пределами казарм. Местные знают: тренируется рота почетного караула. Пять дней в неделю. Шесть часов в день. В любую погоду солдаты и офицеры чеканят шаг.
«На плечо!» Несколько десятков карабинов как один металлически звякнули и так же синхронно взметнулись к левому плечу бойцов парадного расчета. Сегодня тренировка проходит под звуки оркестра. И это не просто показательное выступление, а репетиция предстоящего концерта в Москве на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».
Темп, движения, 120 шагов в минуту. Его и так сложно выдержать, а при этом курсанты еще мастерски показывают приемы владения оружием. Сделать перекрут, когда карабин вращается в руке, как пропеллер, а острие штыка упирается в ладонь. Старший стрелок РПК Алексей Валюк (не по годам серьезный и сосредоточенный) не скрывает: по началу и ему было тяжело.
Алексей Валюк, старший стрелок роты почетного караула:
Ребята в роте как на подбор. Рост – 185-195 сантиметров, отменное здоровье, крепкая психика. Во всем остальном обычные солдаты. Помимо подготовки к плац-концертам и встрече высоких гостей ездят на боевые стрельбы, метание гранат и изучают тактику ведения боя. Предстоящий дебют на «Спасской башне» в Москве для ребят – событие, вспоминать о котором будут и годы спустя. До этого многие из них, как и Роман Девятень, с блеском выступали и в родной Беларуси, и за рубежом.
Роман Девятень, командир отделения роты почетного караула:
В парадный расчет для участия в военно-музыкальной баталии отобраны 50 солдат. Лучшие из лучших, свои действия каждый знает на зубок.
Кирилл Корчинский, заместитель командира роты почетного караула, капитан:
Формат фестиваля не предполагает победителей и побежденных. Хотя дух состязания, конечно же, присутствует. Показательная программа займет всего 7 минут. Москвичи и гости российской столицы увидят самое-самое. Вместе с ротой почетного караула на Красной площади выступит и военный оркестр Вооруженных Сил страны.
Максим Кочетков, художественный руководитель – главный военный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, полковник:
Синхронный марш и поочередное передергивание затвора тоже создают звуки музыки.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Ровным строем, чеканя шаг, они промаршируют один за другим, но уже в парадной форме и по Красной площади. Поражая всех невероятной слаженностью.
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«Элементы держатся в строжайшей тайне». Рота почётного караула готовится к фестивалю «Спасская башня» в Москве
Новости Беларуси. Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня»...
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