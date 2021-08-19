Урожай-2021: осталось убрать меньше 8% площадей

Источник материала: ОНТ

В закромах уже 6 миллионов тонн зерна. И многие хозяйства близки к завершению страды.

Сельхозпредприятию «Заря» в Могилёвском районе до окончания остается один погожий день. В поле – 11 экипажей. Зерновой клин – 4 тысячи гектаров – уже убран. Урожайность выше, чем в среднем по стране, – 55 центнеров с гектара. К этому сезону автопарк пополнился двумя отечественными комбайнами. Новую технику доверили экипажу Михаила Авчеренко и Константина Папченко. Аграрии показывают хорошие результаты.

По стране осталось убрать меньше 8% площадей. 1,5 миллиона тонн зерна собрали в Минской области. В миллионниках – Брестчина, а Гродненский и Могилёвский регионы приближаются к этому рубежу.

Подписывайтесь на нас в Telegram