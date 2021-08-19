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Урожай-2021: осталось убрать меньше 8% площадей

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Урожай-2021: осталось убрать меньше 8% площадей

В закромах уже 6 миллионов тонн зерна. И многие  хозяйства близки к завершению страды. 

Сельхозпредприятию «Заря» в Могилёвском районе до окончания остается один погожий день. В поле – 11 экипажей. Зерновой клин – 4 тысячи гектаров – уже убран. Урожайность  выше, чем в среднем по стране, – 55 центнеров с гектара. К этому сезону автопарк пополнился двумя отечественными комбайнами. Новую технику доверили экипажу Михаила Авчеренко и Константина Папченко. Аграрии показывают хорошие результаты.

По стране осталось убрать меньше 8% площадей. 1,5 миллиона тонн зерна собрали в Минской области. В миллионниках – Брестчина, а Гродненский и Могилёвский регионы приближаются к этому рубежу.

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В закромах уже 6 миллионов тонн зерна. И многие  хозяйства близки к завершению страды.  Сельхозпредприятию «Заря» в Могилёвском районе до окончания остается один...
 
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