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Как защитить Беларусь от информационных атак из-за рубежа, обсудили на встрече в Минске журналисты и лидеры общественных объединений
Источник материала: ОНТ
Как защитить информационное поле страны – об этом сегодня говорили журналисты, руководители пресс-служб и лидеры общественных объединений.
Все они – на передовой информационной войны, которую западные государства проводят в отношении нашей страны. Попытки расшатать белорусское общество потерпели неудачу, однако эффективно противостоять этому следует и в дальнейшем. Прежде всего, инфоудары из-за рубежа будут нацелены на трудовые коллективы. Дезориентировать людей не получится, если работать на опережение – понятно и оперативно разъяснить, что происходит в стране и какие цели ставят те, кто желает принести в Беларусь демократию по западному образцу.
Противостоять внешним угрозам нашей стране помогает единство нации. Именно поэтому одна из главных тем встречи – подготовка ко Дню народного единства. 17 сентября должно стать датой, которая ещё больше сплотит всех белорусов.
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Как защитить Беларусь от информационных атак из-за рубежа, обсудили на встрече в Минске журналисты и лидеры общественных объединений
Как защитить информационное поле страны – об этом сегодня говорили журналисты, руководители пресс-служб и лидеры общественных объединений. Все они – на передовой...
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