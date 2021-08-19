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Как защитить Беларусь от информационных атак из-за рубежа, обсудили на встрече в Минске журналисты и лидеры общественных объединений

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как защитить Беларусь от информационных атак из-за рубежа, обсудили на встрече в Минске журналисты и лидеры общественных объединений

Как защитить информационное поле страны – об этом сегодня говорили журналисты, руководители пресс-служб и лидеры общественных объединений.

Все они – на передовой информационной войны, которую западные государства проводят в отношении нашей страны. Попытки расшатать белорусское общество потерпели неудачу, однако эффективно противостоять этому следует и в дальнейшем. Прежде всего,  инфоудары из-за рубежа будут нацелены на трудовые коллективы. Дезориентировать людей не получится, если работать на опережение – понятно и оперативно разъяснить, что происходит в стране и какие цели ставят те, кто желает принести в Беларусь демократию по западному образцу.  

Противостоять внешним угрозам нашей стране помогает единство нации. Именно поэтому одна из главных тем встречи – подготовка ко Дню народного единства. 17 сентября должно стать датой, которая ещё больше сплотит всех белорусов. 

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Как защитить информационное поле страны – об этом сегодня говорили журналисты, руководители пресс-служб и лидеры общественных объединений. Все они – на передовой...
 
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