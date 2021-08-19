Названы продукты, вызывающие неприятный запах пота

Источник материала: ОНТ

Кандидат медицинских наук, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, почему может появиться резкий запах пота и какие продукты его вызывают, пишет портал «Доктор Питер».

По ее словам, потливость не зависит от пола и возраста. У каждого организма биологически есть свой запах из-за выделяемого подкожного жира, поэтому запах пота тоже у всех разный.

Врач также рассказала, что может провоцировать неприятный запах пота.

Алкоголь . Недавнее употребление спиртного заставляет организм выделять тот самый «перегар», который исходит не только изо рта – организм пропускает жидкость через кишечник и клетки печени, образуется уксусная кислота, которая потом выходит с мочой и потом.

Сладкое и мучное . Излишнее употреблении тоже дает неприятный запах пота.



Частое мытье головы с шампунями и кондиционерами, мыло с отдушками снижают на коже плотность полезных бактерий, что приводит к усиленной работе сальных желез.

Яйца, чеснок, капуста .



Кофе и газированные напитки.



Фото: depositphotos.com

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