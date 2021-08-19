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Названы продукты, вызывающие неприятный запах пота

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты, вызывающие неприятный запах пота

Кандидат медицинских наук, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, почему может появиться резкий запах пота и какие продукты его вызывают, пишет портал «Доктор Питер».

По ее словам, потливость не зависит от пола и возраста. У каждого организма биологически есть свой запах из-за выделяемого подкожного жира, поэтому запах пота тоже у всех разный.

Врач также рассказала, что может провоцировать неприятный запах пота.

  • Алкоголь. Недавнее употребление спиртного заставляет организм выделять тот самый «перегар», который исходит не только изо рта – организм пропускает жидкость через кишечник и клетки печени, образуется уксусная кислота, которая потом выходит с мочой и потом.
  • Сладкое и мучное. Излишнее употреблении тоже дает неприятный запах пота.
  • Частое мытье головы с шампунями и кондиционерами, мыло с отдушками снижают на коже плотность полезных бактерий, что приводит к усиленной работе сальных желез.
  • Яйца, чеснок, капуста.
  • Кофе и газированные напитки. 

Фото: depositphotos.com

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Кандидат медицинских наук, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, почему может появиться резкий запах пота и какие продукты его вызывают, пишет портал «Доктор Питер»....
 
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