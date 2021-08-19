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Названы продукты, вызывающие неприятный запах пота
Источник материала: ОНТ
Кандидат медицинских наук, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, почему может появиться резкий запах пота и какие продукты его вызывают,
По ее словам, потливость не зависит от пола и возраста. У каждого организма биологически есть свой запах из-за выделяемого подкожного жира, поэтому запах пота тоже у всех разный.
Врач также рассказала, что может провоцировать неприятный запах пота.
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Кандидат медицинских наук, нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, почему может появиться резкий запах пота и какие продукты его вызывают, пишет портал «Доктор Питер»....
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