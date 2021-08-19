Взгляд кошки на хозяйку, которая выплюнула воду, рассмешил всех до слез! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошку Киру, видимо, до глубины души возмутили действия хозяйки, которая решила выплюнуть воду из-под крана.





Видео с эмоциональной реакцией кошки на поступок девушки набрало более 12,1 млн просмотров в TikTok.

Пользователей Сети до слез рассмешила шокированная пушистая: «Ахахах, она такая: «Ты что творишь?», «Не ломай кошке психику», «А что, так можно было?», «Лол, выражение морды кисы», – писали комментаторы.

фото: depositphotos.com

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