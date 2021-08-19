«Храмы – это не политические трибуны!» Федор Повный о том, может ли священник обсуждать с прихожанами политическую повестку

Источник материала: ОНТ

Священники не могут использовать храм в качестве политической трибуны. Более того, даже вне храма они обязаны помнить об ответственности за каждое произнесенное слово, ведь главная задача священнослужителя – это молитва. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный.

Федор Повный: «Храмы – это не политические трибуны. Не площадки для предвыборных или послевыборных дебатов, не место для громких обличений. До проповеди на амвоне священник стоит со Святой чашей и причащает всех, стоящих в храме. И все они едины во Христе. И неужели Сын Божий спрашивает у причастника: ты за белых или за красных? Он вопрошает: веришь ли ты, любишь ли меня, со мной ли ты, выполнил ли ты заповеди Отца моего, примирился ли с тебя опечалившим? А проповедуя, священник держит распятие, чтобы не забыть, от чьего имени он говорит. И естественно, он будет говорить о Царстве Божьем и о том, как стать его гражданином. Обсуждать острые проблемы общества, разъяснять духовный смысл резонансных событий – это формат беседы. Возможно, частной. Возможно, публичной. Но за пределами храма, вне контекста Божественной литургии. Но и тогда священник несет ответственность за каждое произнесенное слово. И все же главная задача священнослужителя – это молитва. Как ни странно, об этом напомнил первым всем нам Президент, выступая в Гродно».

Федор Повный ответил на вопрос, почему некоторые священнослужители все-таки пошли на поводу у собственных взглядов и начали транслировать эти взгляды своим прихожанам в церкви.

Федор Повный: «Это тоже урок 2020 года, только для церкви. Он показал слабое звено, которое нужно исправлять. Пожалуй, в семинарии, академии тоже нужен факультатив по патриотическому воспитанию и информчас. Может быть, это и в шутку сказано, но в каждой шутке есть доля шутки. Думаю, что, как и всех живых людей, некоторых священнослужителей захлестнули эмоции. Они стали жертвами информационного насилия. Нужно сказать, что многие искренне полагали, что это их взгляд, что они выступают против лжи и издевательства над людьми. Но так ли это? Если бы это был по-настоящему евангельский взгляд, в духе Евангелие, а не под его прикрытием, то все было бы по-другому. Есть группа священников, которая вошла в церковь в мое время как диссиденты, отрицавшие советскую власть. И это диссидентство стало второй натурой даже когда все поменялось. Есть еще так называемые церковные либералы, которые всерьез обсуждают, а порой осуждают священноначалие, административные промахи, недочеты, критикуют архиереев, помышляют о реформировании церкви, спорят о ее канонах. Часто они интеллектуальны, образованны, начитаны. Но в церкви важна молитва, послушание и смирение, а не экспертное мнение».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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