Протоиерей Федор Повный об уроках протестов 2020 года: открылись истинные мотивы, обнажилась вся ложь, лицемерие и предательство

Источник материала: ОНТ

Протесты в Беларуси в 2020 году можно назвать карой Господа или испытанием для очищения от грехов. И после этого важно усвоить соответствующие уроки. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный.

Федор Повный: «[Уроки] абсолютно для всех. Хочу ответить на этот вопрос словами митрополита Антония Суражского. Часто вспоминаю их. Вот как он говорил: “И каждый из нас несет ответственность за все страшное, что происходит вокруг нас. Никто пусть не говорит: я жертва, я чист, я подвергся страданию, меня сломили события. Христианина не может сломить ничто. Христианин никогда не бывает просто игрушкой окружающих событий – мертвой, бездушной. В нас живет сила Господня, и если мы этой силой не творим на земле правды Божьей, мы делаемся подобны той соли, о которой Христос сказал, что, если она потеряет соленость, то ни на что больше не пригодна, только выкинуть ее на попрание псам. И таковыми мы очень часто бываем”. Слова митрополита Антония Суражского, величайшего архипастыря современности, нашего современника. Вот нам нужно было почувствовать силу Господню. Нам нужно было встрепенуться духовно и понять, что себя и свою страну нужно защищать и защищать жизнью, конкретными делами, твердой позицией, верностью. Нужно было прозреть и многое увидеть, многое понять про себя и про мир вокруг. Посмотрите, сегодня ведь открылись истинные мотивы, обнажилась вся ложь, лицемерие и предательство. Но стали видны ошибки, появились определенные маркеры. И, главное, каждый сделал свой выбор. И я сейчас не о выборе стороны, а о самоопределении, какого ты духа».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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