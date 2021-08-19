Федор Повный об амнистии участников протестов: когда обвиняемые не несут угрозы обществу, лучше руководствоваться милостью

Источник материала: ОНТ

Участники протестов могут рассчитывать на амнистию, если признали собственную вину, раскаялись и не несут угрозы обществу. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный.

Федор Повный: «Давайте вспомним евангельскую Голгофу. Два разбойника на крестах рядом с Сыном Божьим. Один его злословил, говоря “Если ты Христос, спаси себя и нас”. А второй упрекал его “Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал”. А затем обратился к самому Иисусу: “Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие твое”. И услышал в ответ “Истинно говорю тебе, ныне же будешь в раю”. Об этом говорится в Евангелии от Луки, в 23 главе. Вдумайтесь: помилован был тот, кто признал себя виновным, и принес покаяние, и попросил о милости. Но в некоторых случаях человеку лучше потрудиться над своей душой. Ведь и в церковной практике даже на покаявшихся иногда налагают епитимии – это такое духовное ежедневное молитвенное правило или какое-то упражнение духовное. Бывает, что и священник не всегда допускает к Святой чаше, если видит, что не полезно будет. Конечно, если это возможно, и когда обвиняемые не несут угрозы для общества, лучше руководствоваться милостью в большей степени, чем буквой [закона]. Пусть Господь положит на душу тем, кто будет принимать решение о помиловании, верную мысль, а тем, кто будет помилован, – перемену мысли».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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