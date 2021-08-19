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«Предатели уже наказали сами себя». Протоиерей Федор Повный обратился к предателям Беларуси с советом

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Предатели уже наказали сами себя». Протоиерей Федор Повный обратился к предателям Беларуси с советом

Главным наказанием для предателей своего народа и родины будут угрызения совести. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный.

Федор Повный: «Предательство считалось величайшим злом во все времена. И оно действительно страшно. Вспомните хотя бы тот факт, что в Беларуси были не только партизаны, но и прислужники оккупационного режима. Кстати, как в Первую, так и во Вторую мировые войны. Тот, кто продал совесть за хлеб и за жизнь, так и не получили ожидаемого. Но принесли страдания собственному народу, своим близким. Не думаю, что нужны обличения. У каждого есть совесть. Иуда не выдержал ее голоса и повесился. Апостол Петр, когда понял, что отрекся от Христа трижды, то оплакивал содеянное всю жизнь. Народ, предавший Христа, был лишен родины. Известно, что судьбы людей, предавших Николая II, ужасны, а последствия их дел погубили миллионы людей. И, наверное, не нужно многих слов, потому что предатели уже наказали сами себя и всех вокруг. И пожинают плоды своих дел, и мучает их не внешняя тюрьма, не поломанные судьбы, но внутренний ад души. Они заточили себя в рабство. И как долго длиться их мука, зависит от них самих. Выйти из этой тьмы можно только тогда, когда будет искоренена истинная причина предательства – та страсть, которая к этому подвигла. Ведь каждый из них задал вопрос Иуды: что мне дадите, если я вам предам его? Со своей стороны могу лишь пожелать людям, которые совершили ошибку, найти в себе силы ее признать».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Главным наказанием для предателей своего народа и родины будут угрызения совести. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил настоятель...
 
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