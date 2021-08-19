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«Предатели уже наказали сами себя». Протоиерей Федор Повный обратился к предателям Беларуси с советом
Источник материала: ОНТ
Главным наказанием для предателей своего народа и родины будут угрызения совести. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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«Предатели уже наказали сами себя». Протоиерей Федор Повный обратился к предателям Беларуси с советом
Главным наказанием для предателей своего народа и родины будут угрызения совести. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил настоятель...
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