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Домашний майонез – это точно полезно! Быстрый рецепт для ленивых – 5 минут и готово!

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Домашний майонез – это точно полезно! Быстрый рецепт для ленивых – 5 минут и готово!

Домашний майонез однозначно полезен. Ведь продукты для его приготовления берутся самые лучшие – масло высшего качества, свежие куриные яйца, сок лимона. А о стабилизаторах и усилителях вкуса и речи быть не может. Фудблогер tonya.food.time поделилась простым рецептом соуса.

Как готовить: положите все ингредиенты в чашу блендера – 170 мл рафинированного оливкового или подсолнечного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, зубчик чеснока, 5-8 оливок без косточки, по 3 веточки базилика, укропа и петрушки (зелень предварительно измельчите).

Все взбейте до получения однородного, густого майонеза.


Фото: Instagram @tonya.food.time 

Главное фото: depositphotos.com 

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Домашний майонез однозначно полезен. Ведь продукты для его приготовления берутся самые лучшие – масло высшего качества, свежие куриные яйца, сок лимона. А о...
 
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