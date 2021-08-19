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Домашний майонез – это точно полезно! Быстрый рецепт для ленивых – 5 минут и готово!
Источник материала: ОНТ
Домашний майонез однозначно полезен. Ведь продукты для его приготовления берутся самые лучшие – масло высшего качества, свежие куриные яйца, сок лимона. А о стабилизаторах и усилителях вкуса и речи быть не может. Фудблогер
Как готовить: положите все ингредиенты в чашу блендера – 170 мл рафинированного оливкового или подсолнечного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, зубчик чеснока, 5-8 оливок без косточки, по 3 веточки базилика, укропа и петрушки (зелень предварительно измельчите).
Все взбейте до получения однородного, густого майонеза.
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Домашний майонез однозначно полезен. Ведь продукты для его приготовления берутся самые лучшие – масло высшего качества, свежие куриные яйца, сок лимона. А о...
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