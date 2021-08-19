Федор Повный о протестах 2020 года: слава Богу, что настоящих патриотов было большинство

Источник материала: ОНТ

Настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный рассказал, отличается ли его восприятие протестов 2020 года с точки зрения священнослужителя и гражданина. Соответствующие размышления прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Федор Повный: «Мое отношение и как священника, и как гражданина одно. И выражается оно двумя словами: слава Богу! Хвала Господу, что людей, которые сердцем знают правду, оказалось больше. Слава Богу, что настоящих патриотов, благодарных граждан, думающих о стране, было большинство. Слава Богу, что тот, кто должен был сохранить верность, – остался верным, выполнить свой долг – выстоял. Слава Богу, что верующие встали на усиленную молитву, кто-то впервые открыл Псалтирь. Тогда, в августе [2020-го] шла борьба не людей с людьми, не брата с братом, но дух восстал на дух. Я не могу вполне сказать, что зло на добро посягнуло. Это слишком пафосно и категорично. Но это было противостояние исконного бытия зову страстной плоти, чрева – земли. Поэтому первым явным знаком того, что Господь услышал молитвы людей, увидел их готовность стоять за правду, было назначение в День Минской иконы Божией Матери митрополита Вениамина на кафедру патриаршего экзарха. Вот и не верь присловью, что какова вера в народе, такого и архипастыря он заслуживает. А по поводу прощения и принятия – очень важны моменты для того, чтобы выйти из конфликта и когда-то вновь обрести единство. Защитить ближнего и Отечество от врага – долг. Не хочу говорить, что священный, но где-то очень рядом с этим определением. Простить своего обидчика – обязанность каждого человека, но она из сферы уже личной духовной жизни. Не простив, человек замыкает порочный круг зла и бесконечно носится внутри его, не понимая, что грех-то уже стал общий, ведь в одном контуре находятся и обидчики, и обиженные. И обычно виноваты оба. Простить – это значит продолжить свой путь правды, отдав суд Богу и законному правосудию без жажды расправы и мести, с пониманием, что каждый имеет свой грех. Так пусть Бог и решает, что кому. А нам нужно идти вперед и вперед. Простить – это значит принять волю Бога, значит, так нужно было. По крайней мере, любой конфликт вскрывает то, что было спрятано под спудом. И поверьте, каждый внутри себя догадывается, за что он получает это вразумление».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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