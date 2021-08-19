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Гандболисты СКА вышли в финал предсезонного международного турнира в Москве
Источник материала: ОНТ
Гандболисты минского СКА вышли в финал предсезонного международного турнира в Москве.
В очередном поединке группового раунда команда Игоря Папруги обыграла «Пермских медведей» со счётом 32:31. Таким образом, завтра гандболисты СКА сыграют в финале турнира с победителем группы «А» – командой «Кельце» из Польши. Напомним, ранее минчане в армейском дерби обыграли московский ЦСКА. Поединок также завершился со счётом 32:31.
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Гандболисты минского СКА вышли в финал предсезонного международного турнира в Москве. В очередном поединке группового раунда команда Игоря Папруги обыграла...
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