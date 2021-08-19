ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гандболисты СКА вышли в финал предсезонного международного турнира в Москве

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гандболисты СКА вышли в финал предсезонного международного турнира в Москве

Гандболисты минского СКА вышли в финал предсезонного международного турнира в Москве.

В очередном поединке группового раунда команда Игоря Папруги обыграла «Пермских медведей» со счётом 32:31. Таким образом, завтра гандболисты СКА сыграют в финале турнира с победителем группы «А» – командой «Кельце» из Польши. Напомним, ранее минчане в армейском дерби обыграли московский ЦСКА. Поединок также завершился со счётом 32:31.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты минского СКА вышли в финал предсезонного международного турнира в Москве. В очередном поединке группового раунда команда Игоря Папруги обыграла...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Элементы держатся в строжайшей тайне». Рота почётного караула готовится к фестивалю «Спасская башня» в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by