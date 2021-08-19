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ДТП на проспекте Машерова в Минске: под машину попал пенсионер

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП на проспекте Машерова в Минске: под машину попал пенсионер

Под колеса автомобиля на столичном проспекте Машерова попал пенсионер, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 14:15 водитель «Вольво», по предварительной информации, ехал по ул. Кропоткина. Во время поворота на пр. Машерова он сбил мужчину 1951 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Пешехода для осмотра доставили в медучреждение. 


Обстоятельства происшествия выясняются.

В ГАИ напоминают, что подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен пропустить пешеходов, которые пересекают проезжую часть.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Под колеса автомобиля на столичном проспекте Машерова попал пенсионер, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Около 14:15 водитель «Вольво», по предварительной...
 
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