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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона. Примечательно, что второй год подряд в число кандидатов не вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

На эту награду номинированы игроки Английской премьер-лиги: хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и полузащитники «Челси» Жоржиньо и Нголо Канте. Лучший игрок сезона будет объявлен в Стамбуле 26 августа во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. На церемонии назовут и лучшего тренера прошедшего сезона. На награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Томас Тухель («Челси») и рулевой сборной Италии Роберто Манчини.

ФОТО: УЕФА

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УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона. Примечательно, что второй год подряд в число кандидатов не вошли аргентинец Лионель Месси и...
 
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