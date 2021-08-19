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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона
Источник материала: ОНТ
УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона. Примечательно, что второй год подряд в число кандидатов не вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.
На эту награду номинированы игроки Английской премьер-лиги: хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и полузащитники «Челси» Жоржиньо и Нголо Канте. Лучший игрок сезона будет объявлен в Стамбуле 26 августа во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. На церемонии назовут и лучшего тренера прошедшего сезона. На награду претендуют Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Томас Тухель («Челси») и рулевой сборной Италии Роберто Манчини.
ФОТО: УЕФА
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УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона. Примечательно, что второй год подряд в число кандидатов не вошли аргентинец Лионель Месси и...
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