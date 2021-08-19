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Стая агрессивных собак держит в страхе деревню в Гомельской области
Источник материала: ОНТ
В Гомельской области целая деревня восстала против стаи агрессивных собак. Борьба за территорию между людьми и животными идёт там уже несколько месяцев – и пока люди проигрывают. Собаки регулярно набрасываются на сельчан – и зачастую это приводит к тяжёлым травмам. Пострадавшие всё чаще попадают в больницу с укусами и рваными ранами.
Антонина Терентьевна пытается в деталях восстановить картину происшествия на окраине деревни и показывает глубокие следы от зубов. Она ехала на велосипеде, когда на неё неожиданно напала стая собак. Окружили и повалили на землю. Почти месяц на больничном.
Такого страха жители Старого Села ещё никогда не испытывали. Говорят, что их жизнь в последнее время превратилась в ад. Боятся отпускать детей на прогулку, а с наступлением темноты стараются и вовсе не выходить за ограду. Злые собаки – повсюду. Смело разгуливают по улицам, приходят в магазин и на почту.
Только за последний месяц – десятки случаев. Но откуда они здесь взялись? Люди отправились на поиски собачьего логова. И нашли. К большому удивлению, хвостатые агрессоры оказались вовсе не бродячими. В этом доме живёт женщина, которая когда-то взяла их на передержку и стала подкармливать.
Уверяет: хотела как лучше. Всё из-за большой любви к животным. Но псы сбились в стаю и начали охотиться уже по своим правилам.
В местном исполкоме решить проблему пытались неоднократно. Даже штрафовали хозяйку за поведение её питомцев. Но когда дело доходило до службы отлова, она снова и снова прятала животных дома. С десятой попытки договориться всё же удалось.
В сельском исполкоме предупреждают: какое-то время нужно быть максимально осторожными – в одиночку не ходить. И даже обещают дежурить в округе до тех пор, пока нападения не прекратятся. И жителям остается обороняться всеми подручными средствами. Без «оружия» ходить по деревне теперь не принято.
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В Гомельской области целая деревня восстала против стаи агрессивных собак. Борьба за территорию между людьми и животными идёт там уже несколько месяцев – и пока...
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