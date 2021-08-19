Стая агрессивных собак держит в страхе деревню в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

В Гомельской области целая деревня восстала против стаи агрессивных собак. Борьба за территорию между людьми и животными идёт там уже несколько месяцев – и пока люди проигрывают. Собаки регулярно набрасываются на сельчан – и зачастую это приводит к тяжёлым травмам. Пострадавшие всё чаще попадают в больницу с укусами и рваными ранами.





Антонина Терентьевна пытается в деталях восстановить картину происшествия на окраине деревни и показывает глубокие следы от зубов. Она ехала на велосипеде, когда на неё неожиданно напала стая собак. Окружили и повалили на землю. Почти месяц на больничном.

Антонина Копачёва: «Они кусать стали, покусали ногу, я перевалилась на ту сторону велосипеда и защищалась велосипедом, минут 20».

Такого страха жители Старого Села ещё никогда не испытывали. Говорят, что их жизнь в последнее время превратилась в ад. Боятся отпускать детей на прогулку, а с наступлением темноты стараются и вовсе не выходить за ограду. Злые собаки – повсюду. Смело разгуливают по улицам, приходят в магазин и на почту.

Татьяна Лукашова: «Они меня до самого перекрёстка гнали, там две женщины уже крикнули, я говорю: "Ой, люди, спасайте быстрее". Я лечу на всей скорости на велосипеде, до самого перекрёстка гналась собака, это ужас. Я так тогда испугалась, у меня долго колотились все нервы, как говорится».

Валентина Ворожун: «И ребёнка всегда берёшь на руки, чтобы пройти мимо».

Светлана Табала: «Он хватает за ногу. Когда один хватает, тогда подбегает эта стая. Страшно, страшно. Разорвут они, они агрессивные, они голодные».

Анна Зайцева: «Я их даже не виню, они есть хотят, вот и на людей кидаются, это же кормить надо собак, так?»

Только за последний месяц – десятки случаев. Но откуда они здесь взялись? Люди отправились на поиски собачьего логова. И нашли. К большому удивлению, хвостатые агрессоры оказались вовсе не бродячими. В этом доме живёт женщина, которая когда-то взяла их на передержку и стала подкармливать.

Надежда Грибовская: «Ну, я тоже уже с этими собаками. Конечно, тогда мне и соседи сказали: "Не убирай, двух заберём". Я подождала, говорят: "Не надо уже". Ну, и остались. А что мне делать?»

Уверяет: хотела как лучше. Всё из-за большой любви к животным. Но псы сбились в стаю и начали охотиться уже по своим правилам.

В местном исполкоме решить проблему пытались неоднократно. Даже штрафовали хозяйку за поведение её питомцев. Но когда дело доходило до службы отлова, она снова и снова прятала животных дома. С десятой попытки договориться всё же удалось.

Евгений Гуревич, председатель Старосельского сельского исполкома: «Согласовали, что будут изъяты у неё животные, останется только одна особь для домашнего пользования, с которой она уже сможет справиться. Заявка в ЖЭУ уже поступила на отлов, и в ближайшее время собаки будут у неё изъяты».

В сельском исполкоме предупреждают: какое-то время нужно быть максимально осторожными – в одиночку не ходить. И даже обещают дежурить в округе до тех пор, пока нападения не прекратятся. И жителям остается обороняться всеми подручными средствами. Без «оружия» ходить по деревне теперь не принято.

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